EDUARD ZELGIN: „Fotbalul înseamnă și sport și afaceri, mai ales astăzi” Dupa 18 ani de presa sportiva, timp in care nu a primit nicio alta oferta de a schimba domeniul – poate pentru ca toata lumea il vedea potrivit pe micul ecran, Eduard Zelgin a acceptat oferta pentru postul de team manager la FCU Craiova. Pana la acel moment, in Craiova mergea doar la meciurile de pe Stadionul Ion Oblemenco și, dupa cum spune chiar el, dupa ce misiunea de reporter se incheia, nu prindea rasaritul la Craiova. L-am intrebat despre anii de presa, negocierile cu Adrian Mititelu – despre care, la momentul respectiv s-a vehiculat ca au durat o luna, dar și despre cum e, cand nu se ocupa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Construirea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Cernavoda-Stalpu, proiect co-finantat prin Mecanismul Connectig Europe Facility, avanseaza in ritm accelerat. In prezent, echipele constructorului, Electromontaj SA, si ale Transelectrica finalizeaza o etapa unica in istoria infrastructurii energetice mari…

- Craiova devine incepand de joi, 22 septembrie, gazda celui de-al VI-lea Congres de Genetica Medicala cu Participare Internaționala. Evenimentul se va desfasura la Universitatea de Medicina și Farmacie din Craiova, in perioada 22-25 Septembrie 2022, si este precedat de un curs practic de tehnici avansate…

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, sare in apararea lui Cristi Sapunaru (38 de ani), dupa ieșirea necontrolata a capitanului Rapidului de la finalul meciului cu FCU Craiova, 0-1. Stoperul a fost aproape de bataie cu „Poștașu”, membru al galeriei oltene. Dragomir considera…

- Cum orice inceput are si un sfarsit, Claudiu Balan si-a incheiat aventura la FCU Craiova, la inceputul acestei saptamani. Atacantul de 28 de ani a contribuit din plin la ascensiunea echipei patronate de familia Mitelu, fiind golgheterului acesteia in fiecare sezon pana in Liga 1. A marcat 62 de goluri…

- Pe 8 august 1870, peste 3.000 de oameni au iesit in strada la Ploiesti si au protestat fata de monarhie. „Revolutionarii“ doreau sa-l inlature de la tron pe Regele Carol I. La doar patru ani de la aducerea pe tronul Romaniei a principelui Carol de Hohenzollern, monarhia era puternic contestata, in contextul…

- Joi, 4 august: Progresul Spartac – Dinamo 0-1A marcat: Bordușanu ’27. Vineri, 5 august: Unirea Slobozia – Minaur Baia Mare 3-0Au marcat: C. Rus ’16, Afalna ’24, I. Coada ’58. Sambata, 6 august: ora 11.00: Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC DumbravitaConcordia Chiajna – CSM Slatina CSC Selimbar – FC BrasovUnirea…

- Peste 100 de localitati din Dolj vor primi bani de la Ministerul Dezvoltarii pentru investitii in modernizare, prin Programul „Anghel Saligny”. Interesant este ca orasul nostru a obtinut o finantare mai mica decat cea pe care o va primi comuna Sadova sau orasul Filiasi. Si Danetiul se afla in top, pe…