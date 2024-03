Rapid – HAOS, nu fotbal! Rapidul și-a luat la revedere de la titlu. A inceput playoff-ul cu stangul, pierzand cu 1-2 in fața celor de la Farul, și a continuat la fel, 1-2 și la Craiova, cu Universitatea. E de neințeles cum au reușit sa-și dea cu stangul in dreptul „alb-vișinii”, clacand in poate cel mai important meci al sezonului […] The post Rapid – HAOS, nu fotbal! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

