- CSP a aprobat numirea lui Marcel Dumbravan in funcția de adjunct al Procurorului General interimar, Dumitru Robu. Totodata, Consiliul Superior al Procurorilor a respins numirea lui Radu Palenco in funcția de adjunct al Procurorului General interimar, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. Ambii…

- Eduard Bulat și Marcel Dumitraș sint candidații propuși de procurorul general interimar Dumitru Robu la funcția de procurori generali-adjuncți interimari, transmite Noi.md cu referire la newsmaker.md. Aceștia au fost prezentați de catre procurorul general interimar Dumitru Robu, in cadrul ședinței Consiliului…

- Cazul Stoianoglo a provocat disensiuni dintre procurorul Victor Furtuna, desemnat de CSP sa instrumenteze dosarul procurorului general suspendat, si seful interimar al Procuraturii Anticoruptie, Adrian Bordianu, care i-ar fi cerut lui Furtuna sa prezinte explicatii in scris. Subalternul sau nu s-a conformat…

- Cazul procurorului general al Republicii Moldova Alexandr Stoianoglo a provocat disensiuni dintre procurorul Victor Furtuna si seful interimar al Procuraturii Anticoruptie, Adrian Bordianu. Ultimul i-a cerut lui Furtuna, care este procuror in Procuratura Anticorupție, sa prezinte explicatii in scris,…

- Procurorul Dumitru Robu a fost selectat miercuri, 6 octombrie, pentru functia de procuror general interimar de Consiliul Superior al Procurorilor. Presedintele Maia Sandu urmeaza sa semneze decretul de numire a acestuia in functie.

- Dupa mai multe deliberari, Consiliul Superior al Procurorilor a numit in calitate candidat pentru postul de procuror general interimar pe Dumitru Robu. O decizie in acest sens a fost luata cu majoritatea voturilor, in cadrul ședinței de astazi a CSP. Hotarirea va fi una finala abia dupa semnarea decretului…

- Consiliul Superior al Procurorilor se intrunește astazi in ședința, urmand sa propuna un candidat pentru funcția de procuror general interimat, dupa ce Alexandr Stoianoglo a fost reținut ieri pentru 72 de ore și suspendat din funcție.

- Consiliul Superior al Procurorilor a votat desemnarea unui procuror in vederea examinarii legalitații mai multor acțiuni intreprinse de procurorul general, Alexandr Stoianoglo. Este vorba despre implicarea șefului PG in dosarul „Laundromat”, decizia de a renunța la invinuirile aduse controversatului…