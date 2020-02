Editura săptămânii: Eminescu orator Autor: Stelian ȚURLEA Daniel Ciurel este lector la Facultatea de Jurnalism, Comunicare și Limbi Moderne, Universitatea „Tibiscum” Timișoara. Și-a obținut titlul de doctor cu o teza cu tema „Strategii retorice in publicistica lui Eminescu”, pe care a transformat-o mai apoi in cartea de fața. Receptarea poeziei lui Eminescu a fost imediata, Maiorescu a contribuit decisiv. Publicistica poetului a fost omologata mai tarziu, dupa 1909, beneficiind e oficiile lui Iorga. Opera sa jurnalistica a fost publicata integral abia dupa 1989. De aceea și incercarile exegetice au fost timide. „Daniel Ciurel abordeaza,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

