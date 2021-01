Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile impotriva COVID-19 disponibile in Romania in acest moment, Pfizer BioNTech și Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de așteptare. In momentul de fața, Romania dispune de vaccinurile impotriva COVID-19 bazate pe tehnologia ARN-ului mesager. Molecula de ARN…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a transmis, vineri, ca 67,5% dintre persoanele din etapa 1 au fost vaccinate, alte 42.765 fiind programate pana la finalul lunii, procentul ajungand, astfel, la 84,6%. Pentru etapa a doua care a inceput vineri…

- Precizari privind populatia la risc, cuprinsa in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza asupra faptului ca in etapa a II a a Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania este…

- Așa cum a anunțat de joi șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe concomitent in satele membre UE in zilele de 27, 28 si 29 decembrie. Potrivit informarilor oficiale oferite de autoritați, in Romania vaccinarea impotriva COVID-19 se va realiza in trei etape,…

- Campania naționala de vaccinare este aproape de linia de start, iar autoritațile preconizeaza ca primele doze de vaccin anti-COVID-19 vor sosi în România în ultimele zile ale acestui an. Având în vedere ca…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, propune ca statele membre sa inceapa vaccinarea impotriva COVID- 19 in aceeași zi. Romania a anunțat ca este pregatita sa inceapa vaccinarea pe 27 decembrie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a facut apel la o acțiune comuna…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi figurand Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania. Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 15,00, in sistem de videoconferinta. Guvernul a adoptat in sedinta…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca Armata va fi implicata in vaccinarea populației in momentul in care vaccinul anti-Covid va ajunge in Romania. Nelu Tataru a spus ca strategia de vaccinare este in lucru. „In aceasta strategie de vaccinare, noi il avem in pregatire, lucram continuu, ca…