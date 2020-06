Economistul Thomas Sowell despre miturile inegalitatii economice

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au intrat in recesiune in februarie, dupa 128 de luni de recesiune, au indicat luni expertii din autoritatea de referinta, Biroul national de cercetare economica (NBER), transmit AFP si dpa, informeaza AGERPRES . Apogeul de activitate economica din februarie a marcat sfarsitul…

- SUA au intrat in recesiune, incheind cea mai lunga perioada de creștere din istorie. BM: Economia globala travereseaza "cea mai profunda" criza de la Al Doilea Razboi Mondial Statele Unite ale Americii au intrat in recesiune in februarie, dupa 128 de luni de expansiune, au indicat luni expertii…

- Kamara traverseaza o noua perioada dificila. Fiul sau are nevoie de 100.000 de euro pentru o serie de intervenții chirurgicale, pentru a putea merge singur. Fiul lui Kamara sufera de o forma de paralizie cerebrala, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareza spastica. De atunci, Kamara…

- Catalin Predoiu, Ministrul Justitiei, mesaj catre procurori: "Urmariti banii rezultati din infractiuni, nu numai infractorii, luati-le banii produsi prin infractiuni, luati-le tot ce au furat. Sunt banii Ministerului de Finante" Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat la 19 mai 2020, la deschiderea…

- Proiectul va intra marti dimineata pentru avize si raport in comisiile de specialitate, iar in cursul dupa-amiezii va fi dezbatut si votat de plen, sub rezerva depunerii raportului de catre Comisia juridica, sesizata pe fond. Potrivit presedintelui interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…

- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa recunoasca anexarea de catre Israel a unei mari parti din Cisiordania ocupata, facând în acelasi timp apel la noul guvern israelian de uniune sa negocieze cu partea palestiniana, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Anexarea coloniilor israeliene…

- Pandemia de Covid-19 a lovit in plin și in toate sporturile din Statele Unite ale Americii, care au fost nevoite sa-și intrerupa competițiile.Cea mai afectata a fost Federația Americana de Rugby, care și-a declarat, luni, falimentul!Motivul il reprezinta ”constrangerile financiare insurmontabile” de…