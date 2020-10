Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) din Tulcea a decis, miercuri, sa recomande populatiei din patru localitati, Grindu, Stejaru, Somova si Jijila, noi masuri pentru prevenirea aparitiei unor noi cazuri de infectare cu COVID-19. Recomandarile survin cresterii incidentei…

- Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania (FNPR) si Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania (FNUPR), organizeaza, astazi, un protest in fata sediului Guvernului, nemultumiti de decizia Guvernului de a majora pensiile cu un procent mai mic decat hotararea Parlamentului, au declarat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu se teme de o eventuala contestare la Curtea Constitutionala a legii rectificarii bugetare votata marti de Parlament ce prevede cresterea pensiilor cu 40%, motivand ca nu exista "practica legislativa".

- Președintele Klaus Iohannis a criticat miercuri PSD dupa ce comisiile parlamentare au modificat miercuri rectificarea bugetare, cel mai important amendament aprobat fiind cel care abroga articolul potrivit caruia punctul de pensie se majoreaza cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului…

- Eugen Teodorovici cerea in octombrie 2019, cand era ministru al Finanțelor, ca guvernul Dancila sa ”reanalizeze” calendarul de implementare a prevederilor privind creșterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie 2020, potrivit unui document confidențial facut public de Ministerul Finanțelor.

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca Guvernul va sustine in continuare majorarea etapizata a pensiilor si ii acuza pe cei de la PSD ca „sunt odihniti” si incerca sa creeze o stare de tensiune in societate. ”Orice crestere pe care PSD o forteaza in acest moment revine in responsabilitatea…