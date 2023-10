Economia Romaniei continua sa performeze in ritmul inregistrat și pana acum, lucru confirmat de institutiile internationale de evaluare macroeconomica, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul liberalilor. Acesta considera ca afluxul de bani care intra in țara prin intermediul PNRR, in special, va susținerea creșterea economiei și in urmatorii ani, iar șocurile de pe piețele internaționale nu vor avea efecte majore. ”Agentia Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta, estimand ca perspectiva…