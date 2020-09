Economia Japoniei s-a prăbuşit în trimestrul II din cauza pandemiei Economia Japoniei a scazut cu peste 28% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, produsul intern brut (PIB) a suferit un declin de 28,1%, cu 0,3% peste datele publicate in urma cu trei saptamani, noteaza CNBC. Cheltuielile de capital au inregistrat o scadere de 4,7%, iar cheltuielile de consum s-au redus cu 7,6% in iulie fata de aceeasi luna din 2019, ultimul rezultat fiind de doua ori mai rau decat previziunile analistilor. „Urmatorul prim-ministru va trebui sa prioritizeze masurile de combatere a coronavirusului. Economia ar putea inregistra o recuperare de doua cifre, insa ritmul va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

