Stiri pe aceeasi tema

- Georgieva a spus ca perspectivele pentru economia globala ”devin mai intunecate”, avand in vedere socurile cauzate de pandemia de Covid-19, invazia Rusiei in Ucraina si dezastrele climatice de pe toate continentele si ca s-ar putea inrautati. ”Ne confruntam cu o schimbare fundamentala in economia globala,…

- Vorbind la evenimentul anual de cercetare si dezvoltare al Moderna, Garay a spus ca intervalul se bazeaza pe ipoteze de pret de la 64 la 100 de dolari pentru un vaccin. Nivelul inferior al estimarii presupune, de asemenea, ca doar populatia cu risc ridicat din Statele Unite ar fi eligibila pentru rapel,…

- ONU are dovezi ce arata cum China s-ar face vinovata de crime impotriva umanitații. „ Detenția arbitrara și discriminatorie” de catre China a uigurilor și a altor musulmani, in regiunea Xinjiang a țarii, ar putea constitui crime impotriva umanitații, a declarat miercuri șeful ONU pentru drepturile omului,…

- Compania farmaceutica Moderna a dat in judecata Pfizer și pe partenerul acesteia german, BioNTech pentru incalcarea brevetului dezvoltarii primului vaccin anti-Covid-19 aprobat in Statele Unite, scrie Reuters. Moderna acuza Pfizer/BioNTech ca ca au copiat tehnologia pe care compania o dezvoltase cu…

- Preturile petrolului au scazut puternic luni, deoarece datele slabe privind productia manufacturiera din mai multe tari au afectat perspectivele cererii, in timp ce investitorii se pregatesc pentru reuniunea din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta, transmite Reuters. Contractele…

- Noile investiții chineze in Rusia in cadrul Inițiativei Strategice Belt and Road (BRI) au scazut la zero in prima jumatate a anului 2022. Aceasta este o situație fara precedent, care demonstreaza reticența Chinei de a suporta costurile sancțiunilor impuse Kremlinului, ca raspuns la agresiunea Moscovei…

- Beijingul a avertizat marți ca va lua „masuri hotarate și puternice” daca purtatoarea de cuvant a Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, viziteaza Taiwanul, in ceea ar fi cea mai importanta vizita la inalt nivel a unei delegații americane pe insula autonoma, din ultimii 25 de ani,…