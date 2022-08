Stiri pe aceeasi tema

- Economia Romaniei a crescut cu 5,8%, in primul semestru din acest an, comparativ cu perioada similara din 2021, atat pe seria bruta, cat si pe seria ajustata sezonier, iar in trimestrul II a consemnat o apreciere cu 2,1% raportat la trimestrul anterior, conform estimarii semnal publicate miercuri de…

- Piata de investitii imobiliare a crescut in prima jumatate a anului, ajungand la 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piata pentru primul…

- Grupul auto francez Renault a raportat vineri pierderi nete de 1,357 miliarde de euro in prima jumatate a acestui an, ca urmare a inchiderii activitatilor din Rusia dupa invadarea Ucrainei, dar cu toate acestea proprietarul Dacia a decis sa isi imbunatateasca estimarile pentru intregul an 2022 gratie…

- TonI Petrea a demisionat luni dimineața de la FCSB, dupa ce sugerase in urma eșecului cu Rapid, 0-2, ca avea de gand sa renunțe la post. Surprinzator e ca Becali nu-l mai vrea nici pe preparatorul fizic german Thomas Neubert, pe care il readusese ca pe un magician. Eșecurile cu Saburtalo (0-1) și cu…

- Economia Romaniei va creste in 2022 cu 3,5%, spera guvernul, mai optimist acum. Prognoza anterioara era de crestere economica de 2,9% in 2022, dar bugetul a fost construit pe o crestere economica reala de 4,6%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comunicat de presa – activitate primul semestru 2022 Prima jumatate a anului 2022 a fost o perioada incarcata, pentru inspectorii de munca dambovițeni. In intervalul ianuarie – iunie, Inspectoratul Post-ul 641 de controale, 311 sancțiuni – Bilanț al ITM Dambovița pentru primul semestru al anului apare…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu radiaza de fericire, asta dupa ce in urma cu noua luni soția prezentatorului TV l-a adus pe lume pe micuțul Luca Tiago. Deși au timpul destul de limitat, cei doi petrec in compania fiului lor, iar de aceasta data prezentatorul TV a postat și cateva imagini cu cel mic.…

- Avem de-a face cu o „crestere de criza” – cumperi azi pentru ca maine nu mai stii care va fi pretul, din cauza inflatiei? – sau cu un parcurs mai bun al economiei, o economie mai „rezilienta”, ca tot este la moda acest termen?