Stiri pe aceeasi tema

- Faptele ilegale descoperite la frontierele tarii au crescut, in 2023, cu 11% fata de anul anterior, cele mai multe inregistrandu-se in domeniile trecere/tentativa de trecere ilegala a frontierei, dreptul de proprietate intelectuala, fals si uz de fals, trafic de migranti, a declarat, luni, Inspectorul…

- Tensiunile militare din Marea Rosie tulbura economia globala. Zeci de companii de transport au ajuns sa evite aceasta artera maritima vitala, lucru care provoaca intarzieri si intreruperea aprovizionarii pentru anumite produse. Si fabrici din Romania ar putea fi afectate in curand. Pe termen lung, specialistii…

- Romania a fost invinsa de Spania, scor 24-36, in al doilea meci de la Campionatul European de handbal masculin. Xavi Pascual, selecționerul „tricolorilor”, a analizat partida impotriva ibericilor. Romania face parte din grupa B la Campionatul European de handbal masculin. Adversare vor fi Austria,…

- Romania a avut, in anul școlar 2022-2023, cel mai mic numar de elevi din ultimul deceniu, pierzand aproape 9% din totalul efectivelor de elevi fața de anul de referința 2014-2015, potrivit celui mai nou „Raport privind starea invațamantului preuniversitar din Romania”, dat publicitații de Ministerul…

- „Este vorba despre aprobarea hotararii de Guvern privind Ghidul solicitantului, unde avem criteriile de departajare pentru schema de ajutor de stat Construct Plus. Intr-adevar bugetul este de 150 milioane euro anul acesta. Este o schema multianuala pe urmatorii patru ani. Acest program are ca tinte…

- Prețul locuințelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o creștere de 0,8% comparativ cu trimestrul al doilea, in condițiile in care nu mai puțin de 18 state membre au inregistrat creșteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, relateaza…

- ”In trimestrul III 2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 48,822 miliarde lei, in crestere cu 16,6%, comparativ cu trimestrul III 2022. In perioada 1.I-30.IX.2023 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 118,497 miliarde lei, in crestere cu 14,4%, comparativ…

- Un program postuniversitar de formare in economia sanatații a fost dezvoltat in premiera in Romania. Ultimul workshop regional a avut loc la UMF Cluj, unde s-au intalnit 60 de experți și medici.