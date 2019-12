Eclipsă inelară de Soare de Crăciun. Din România se vede doar pe Internet Eclipsa inelara de Soare din 26 decembrie 2019 va incepe la ora 03:34 UTC (05:34, ora Romaniei). Se numește eclipsa inelara pentru ca Luna noua este mai departe decat de obicei și fiind mai mica pe cer va bloca doar centrul discului solar. Astfel, observatorii vor vedea de fapt un inel in jurul Soarelui, pentru 3 minute și 40 de secunde cat dureaza fenomenul astronomic. Fenomenul mai este numit „inel de foc” sau „inel de lumina”. Va fi vizibil in Arabia Saudita, Qatar, Emiratele Arabe Unite (EAU), Oman, sudul Indiei, Siri Lanka, Indonezia, Singapore si Malaezia, unde va avea loc faza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

