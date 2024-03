NASA a arătat cum s-ar vedea de pe Lună o eclipsă de Soare In noaptea de 24 spre 25 martie va avea loc o eclipsa parțiala de Luna, iar peste aproape trei saptamini, pe 8 aprilie, va avea loc o eclipsa totala de Soare, cind Luna va acoperi Soarele. Aceste evenimente astronomice vor fi urmarite de mii de oameni, dar ambele eclipse se vor vedea cel mai bine deasupra Americii de Nord. Pentru a nu-i supara pe ceilalți locuitori ai Pamintului, specialiști Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

