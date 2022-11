Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea oamenilor reprezinta o prioritate pentru Ilan Șor și echipa Partidului „Șor”. Acest lucru este demonstrat de un nou proiect care a fost implementat in satul Pohorniceni, raionul Orhei. Dupa ani buni de așteptare, Oficiul Medicilor de Familie a fost complet renovat și dotat cu toate cele necesare.

- Tot mai multe motive de sarbatoare in satul Ghetlova, din comuna cu aceeași denumire. Dupa iluminarea integrala a localitații, in luna octombrie, recent, a fost dat in exploatare un drum renovat, care este foarte important pentru localnici. In prezent, in comuna, se desfașoara și alte proiecte benefice…

- Echipa Partidului „Șor”, in frunte cu Ilan Șor, continua sa dezvolte satele din Republica Moldova și sa le schimbe in bine aspectul. In nordul țarii, mai exact in satul Stolniceni, raionul Edineț, a fost construita și inaugurata o estrada de vara, unde vor putea fi organizate reprezentații artistice…

- Etnicii bulgari din Republica Moldova, au devenit, ambasadori ai diversitații culturale, susținuta de președinții Moldovei și Bulgariei. Cei doi șefi de stat au mers, la sfarșitul saptamanii trecute la Taraclia, unde s-au desfașurat Zilele bulgarilor basarabeni.

- Iși pun viața lor, dar și-a participanților la trafic, in pericol. Vorbim despre trei șoferi, care au fost prinși in stare de ebrietate la volan, in timp ce se deplasau pe șoselele din raionul Orhei.Primul caz a avut loc sambata seara.

- Producatorii agricoli din Orhei au primit unda verde, pentru a-și vinde fructele și legumele pe piața ruseasca. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața, pe site-ul Rosselhozdnadzor, care precizeaza ca exporturile pot fi reluate chiar de astazi. Decizia vine ca urmare a discuțiilor purtate de Ilan…

- Ziua Mondiala a Educației și Ziua Profesorului marcata, anual, pe 5 octombrie, a fost sarbatorita cum se cuvine la Orhei. Cei peste 2300 de angajați din instituțiile preșcolare și școlare au fost rasplatiți cu flori, aplauze, mesaje de mulțumire și recunoștința din partea conducerii municipiului și…