Yeni Malatyaspor continua rezultate slabe din acest final de an. Echipa antrenata de Marius Șumudica (50 de ani) a fost eliminata din 16-imile Cupei Turciei de ocupanta locului patru din liga a doua, Bandirmaspor, scor 2-3. Oaspeții au deschis scorul in minutul 9, prin Can Davas, iar in minutul 37 scorul era 2-0 pentru Bandirmaspor. Yeni Malatya a redus din diferența pana la pauza, prin Eskihellac, dar la 10 minute dupa revenirea de la cabine, Can Davas a facut dubla. Golul din ultimul minut al lui Buyuk nu a mai contat decat pentru statistici. Formația lui Șumudica a inregistrat a șaptea infrangere in…