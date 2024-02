Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Gaziantepspor a fost invinsa, luni, in deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Galatasaray Istanbul, in etapa a XXIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro.Pentru Gaziantep a marcat Kizildag, in minutul 30, iar pentru Galatasaray au inscris Zaha, in minutul 72 si Yilmaz, in minutul…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa lui Alexandru Cicaldau, Konyaspor, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Turciei.Pentru Gaziantep a marcat Mert de la Konyaspor, in minutul 31, in propria poarta. Oaspetii…

- Marius Șumudica i-a titularizat pe toți cei patru romani la Gaziantep, dar nu a reușit decat un egal la Sivas (2-2), a patra partida consecutiva fara victorie in campionatul turc. Denis Draguș a inscris din pasa lui Alexandru Maxim, ultimul fiind eliminat in minutul 81. La debut, Deian Sorescu a fost…

- Echipa Gaziantep FK, antrenata Marius Sumudica, a remizat, scor 2-2, in deplasare cu formatia Sivasspor, in etapa a XXI-a a campionatului Turciei. Pentru Gaziantep au marcat Dragus (29), din pasa lui Alexandru Maxim, si Djilobodji (41), scrie news.ro. Golurile formatiei Sivasspor au…

- Gazinatep a remizat in deplasare cu Hatayspor, scor 0-0, in etapa #16 din campionatul Turciei. Marius Șumudica, antrenorul oaspeților, nu a stat pe banca. Șumudica a ajuns la spital la inceputul saptamanii, dupa ce s-a simțit rau. Antrenorul abia iși revenise dupa ce facuse din nou Covid. Fara el pe…

- Gaziantep, formația antrenata de Marius Șumudica, a remizat cu penultima clasata Pendikspor, scor 2-2, in runda cu numarul 19 a primei ligi din Turcia. Denis Draguș a marcat un gol, Alexandru Maxim a oferit o pasa decisiva, iar Florin Nița a fost integralist in poarta. Gaziantep a avut nevoie de doar…

- Fotbalistul echipei Gaziantep FK, Denis Dragus, a inscris un gol si a reusit un assist in meciul castigat de formatia pregatita de Marius Sumudica, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fata Karagumruk, in etapa a 18-a din Turcia.Dragus a marcat in minutul 27 si a pasat decisiv pentru Gradel…

- Gaziantep, formația pregatita de Marius Șumudica, a fost invinsa de Ankaragucu, scor 0-1, in runda cu numarul 13 din prima liga a Turciei. Fanii gazdelor au pregatit o surpriza pentru antrenorul roman. Gaziantep, cu Florin Nița, Alexandru Maxim și Denis Draguș titulari, a cedat in fața formației lui…