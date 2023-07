Echipa feminina Farul Constanta a achizitionat-o si pe Androniki Michalopoulou, componenta a Nationalei Greciei (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, noua antrenoare a echipei feminine a Farului Constanta este Raluca Sarghe Simes.Fosta internationala a Romaniei, Raluca Sarghe Simes a evoluat ca jucatoare la Clujana Cluj si Olimpia Cluj, cu care a castigat opt titluri de campioana, apoi a jucat in Turcia, unde a obtinut alte cinci…

- Capitanul nationalei Romaniei, Ioana Bortan, este de noua jucatoare a echipei de fotbal feminin Farul Constanta.In varsta de 34 de ani, Ioana Bortan evolueaza pe postul de mijlocas si aproape intreaga cariera a jucat pentru Universitatea Cluj, alaturi de care a castigat de 13 ori campionatul Romaniei…

- In aceasta luna, in amicalele pe care echipele nationale Under 17 si Under 18 ale Romaniei, precum si Nationala U18 a Republicii Moldova le au sustinut au evoluat noua reprezentati ai Farului Constanta.Echipa nationala U 17 a Romaniei formata din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2006 a sustinut, la…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, a doua favorita, s-a calificat in semifinale la Roland Garros, dupa victoria in fata ucrainencei Elinei Svitolina.Belarusa s-a impus, scor 6-4, 6-4, iar in semifinale va evolua cu Karolina Muchova, locul 43 mondial, scrie news.ro. CITESTE SI BREAKING…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova, a 43-a jucatoare a lumii, a invins-o pe Anastasia Pavliucenkova, scor 7-5, 6-2, si s-a calificat in semifinale la Roland Garros.Meciul a durat o ora si 38 de minute. CITESTE SI Președintele FIFA Gianni Infantino, scrisoare transmisa FRF: Felicitari pentru…

- Saptamana aceasta, delegatia Farului Constanta participa la o noua intalnire cu elevii, in programul "Invatam sa fim campioni Scoala, primul pas spre performanta", pe care gruparea de pe litoral il desfasoara in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Constanta.Sportivi si oficiali sunt prezenti,…

- Tanarul de 17 ani Andrei Borza a inscris golul Farului Constanta in meciul din deplasare cu Sepsi Sfantu Gheorghe 1 1 , iar fundasul "marinarilorldquo; a fost inclus in echipa ideala a etapei a sasea din play off play out, prezentata de Liga Profesionista de Fotbal. Pustiul dobrogenilor si a trecut…

- Micul halterofil constantean David Manea, de la LPS "Nicolae Rotaruldquo; antrenori, Adrian Margaritescu si Mircea Rosu , a ocupat locul intai la Cupa Romaniei, de la Bascov, categoria de varsta 9 12 ani.Intrecerea a fost si de calificare pentru faza finala a Campionatului National de juniori 1, la…