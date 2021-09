Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, echinocțiul de toamna va incepe miercuri, 22 septembrie, la ora 22:21. Aceasta data marcheaza inceputul toamnei in emisfera nordica și primavara in emisfera sudica. Echinocțiul de toamna 2021. Ce este și cand are loc Echinocțiul de toamna este inceputul astronomic al sezonului de toamna in…

- Spitalului Clinic de Boli Infectioase din Iasi se confrunta cu un numar tot mai mare de pacienti cu COVID-19 si va primi, incepand de miercuri, exclusiv pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2. Singurii pacienti non-COVID care vor primi ingrijiri medicale in acest spital vor fi cei cu infectia HIV.…

- Raluca Turcan, Ministrul Muncii, a declarat joi, in cadrul emisiunii Punctul de intalnire, de la Antena 3 ca momentul in care se majoreaza pensiile se anunța si nu se discuta. ”Momentul in...

- In noaptea de 12 spre 13 august se produce maximul curentului de meteori Perseide, adica se vor vedea mai multe stele cazatoare decat de obicei, dupa cum au anunțat reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Conform acestora, in mod normal se pot vedea 50-60 de stele cazatoare…

- Alexandru Chipciu (32 de ani) a fost exclus din lotul echipei CFR Cluj. Totodata, mijlocașul a fost scos și de pe lista UEFA pentru meciurile din cupele europene. Chipciu a avut un conflict cu un coechipier, la antrenament, a anuntat antrenorul Marius Sumudica. “Eu nu generez conflicte cu jucatorii,…

- Oamenii de știința susțin ca, in cele din urma, Soarele va pune capat vieții de pe Pamant. Explicația este ca vantul solar va deveni din ce in ce mai puternic, iar scutul magnetic al Pamantului nu va mai putea face fața, scrie Inverse.com. Intr-un studiu publicat pe 21 iulie in revista Monthly Notices…

- Sindicatul Europol reclama, joi, ca airbag-urile nu functioneaza nici la autospecialele de politie noi. ”Cu toate ca impactul a fost puternic, airbag-urile celor doua „autospeciale” nu s-au declansat. Colegii nostri au fost expusi astfel riscului de vatamare”, au transmis sindicalistii, cerand conducerii…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca vaccinarea anti-COVID-19 si-a atins obiectivul pentru momentul actual, iar varianta Delta a virusului reprezinta un pericol, insa nu ar trebui sa fie o mare problema deoarece in Romania cetatenii se pot vaccina oricand, oriunde si cu toate tipurile de vaccin…