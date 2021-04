Ea este fiica actorului Heath Ledger. Matilda are 15 ani Matilda Rose Ledger (15 ani) este fiica actorilor Heath Ledger (n. 1979 – d. 2008) și Michelle Williams (40 de ani). Heath și Michelle s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Brokeback Mountain, in anul 2004, iar relația lor a inceput in perioada imediat urmatoare. Actrița a dat naștere fiicei cuplului pe 28 octombrie 2005. Relația celor doi a luat sfarșit in anul 2007. „Nu funcționa de ceva timp”, spunea o sursa, pentru People, in 2007. „Au facut tot ce au putut pentru ca relația sa mearga.” Actorul s-a stins din viața la scurt timp dupa desparțire, in ianuarie 2008. Ea este fiica… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

