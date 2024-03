Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin are o relație tot mai buna cu Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Banica jr. Cu toate acestea, vedeta recunoaște ca iși certa fiica intr-o singura privința, spune ca face asta tot cu gandul la binele ei. In varsta de 49 de ani, Andreea Marin nu se mandrește doar cu cariera ei in televiziune,…

- Ștefan Banica Jr. este foarte mandru de copiii sai, subliniind ca sunt frumoți precum mamele lor, și de educația lor in care s-a implicat. Vedeta are un baiat ce-i seamna la indigo, pe Radu (din timpul relației cu Camelia Constantinescu), o frumoasa domnișoara pe numele sau Violeta (a carei mama este…

- Andreea Marin și-a inceput cariera in industria media la varsta de doar 18 ani. Emisiunea care i-a adus și notorietatea de astazi este “Surprize, Surprize”, dar nu mulți știu cum arata vedeta la inceputul carierei. Cum arata Andreea Marin la debutul in televiziune Andreea Marin și-a inceput cariera…

- Catinca Roman și-a spus parerea despre casnicia pe care sora ei a avut-o cu Marius Elisei. Sora Oanei Roman considera ca un barbat potrivit pentru aceasta a fost Cornel Pasat, cel cu care a pastrat o legatura frumoasa și dupa desparțire.Invitata in emsiunea „Xtra Night Show”, Catinca Roman a vorbit…

- Andreea Marin a luat o decizie radicala in urma cu ceva timp și a decis sa scape de cateva kilograme in plus. Acum nu doar ca arata superb, dar pare ca a descoperit elixirul tinereții. Iata cum a reacționat Violeta atunci cand cineva a crezut ca ea și mama ei sunt surori!

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, are o relație speciala cu fiica ei, Violeta. Adolescenta este la varsta la care baieții incep sa o placa, iar fosta prezentatoare TV știe deja cum sa gestioneze momentul cand fiica ei o va anunța ca are un iubit.Intr-un interviu pentru fanatik.ro, Andreea Marin…

- Andreea Marin este foarte mandra de fiica ei, Violeta, care de curand a cantat alaturi de tatal ei, Ștefan Banica, pe scena de la Sala Palatului, in timpul concrtelor sale de Craciun. Iata ce a zis prezentatoarea tv.

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Andreea Marin, caci fiica ei, Violeta Banica a implinit 16 ani. Vedeta este mandra de fiica ei, iar de curand a postat un mesaj emoționant și cateva imagini cu adolescenta.