Stiri pe aceeasi tema

- Continua sezonul de aur al campioanei Europei la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber. Ultima performanța internaționala a atletei antrenate de Mihaela Melinte la SCM Bacau a venit cu ocazia Jocurilor Francofoniei derulate saptamana trecuta la Kinshasa, in Republica Democrata Congo. Bianca a cucerit…

- Caștigatoare a meetingului World Athletics Continental Tour-Silver din capitala Spaniei, cu o aruncare de 73,80 metri, campioana Europei la aruncarea ciocanului se pregatește pentru Mondialele de luna viitoare, din Ungaria, participand la cea de-a noua ediție a Jocurilor Francofoniei, gazduita de Congo…

- Atleta romana Bianca Ghelber (SCM Bacau-CSA Steaua) a castigat proba de aruncare a ciocanului, sambata, la reuniunea de la Madrid, din cadrul World Athletics Continental Tour - Silver, cu 73,80 metri.

- Performanța importanta obținuta marți seara de Romania la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeți și juniori din Gliwice (Polonia), unde ambele naționale de... The post Rezerva de aur! Aradeanca Adela Struna a facut parte din naționala Romaniei de junioare, campioana europeana! appeared…

- Luiza Radulescu Pintilie “A avea un caracter frumos, a impartași cunoștintele, pasiunile pe care le ai cu cei din jur sunt lucruri care te fac nu numai un artist valoros, ci și un om care raspandește energie pozitiva, lumina, generozitate intr-o lume nu intotdeauna fericita” Artiștilor care și-au incununat,…

- La concursul de la Madrid, constanteanca a obtinut doua medalii la probe in fotoliu rulant, aurul la aruncarea greutatii si bronzul la aruncarea sulitei. Reprezentanta CSM Constanta Luminita Smau continua drumul catre calificarea la Jocurile Paralimpice din 2024, de la Paris. Sportiva constanteana si…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere cu 0,5%. Investitorii s-au temut ca Rezerva Federala (Fed) ar putea opta pentru o atitudine precauta in intalnirea de saptamana viitoare, in timp ce BCE este de asteptat sa continue sa inaspreasca politica…

- Irina Begu s-a calificat spectaculos miercuri in turul 3 la Roland Garros, dupa o victorie in doua seturi in fata italiencei Sara Errani, 6-3, 6-0. Begu (32 ani, 27 WTA), cap de serie numarul 27, cu un as si sapte duble greseli in acest meci, a obtinut victoria dupa o ora si 13 minute in fata unei jucatoare…