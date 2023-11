E ok să fii ,,Singur acum” – Randi Sa nu crezi ca ești singur acum, suntem miliarde pe același drum ,,Singur acum”, cea mai noua piesa semnata Randi reprezinta o expresie a emoției și a vulnerabilitații umane. Piesa este o meditație asupra simțirilor și gandurilor pe care le experimentam atunci cand suntem singuri, subliniind faptul ca, in ciuda aparențelor, suntem inconjurați de oameni care simt același lucru. Cu o melodie captivanta și versuri convingatoare, Randi ne invita sa reflectam asupra acestei experiențe umane universale. Creditele piesei ,,Singur acum” merg catre Randi pentru versuri și producție, iar pentru instrumental… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

