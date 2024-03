Construcția de hidrocentrale noi este absolut imposibila, din cauza reglementarilor pe mediu, a anunțat directorul executiv al Hidroelectrica, Karoly Borbely. Deși a fost inclusa in categoria regenerabilelor, hidroenergia a fost considerata de UE, in Green Deal, neprietenoasa cu mediul, in condițiile in care este singura energie cu adevarat regenerabila. Mai mult, exceptarile de la interdicția […] The post E oficial. Green Deal pune cruce hidrocentralelor romanești first appeared on Ziarul National .