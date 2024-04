Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a Hidroelectrica, condusa de Karoly Borbely, președinte al directoratului societații, participa la vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite, care are loc in perioada 17-19 aprilie 2024.

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut ca s-a intalnit, joi, cu reprezentanții unora dintre cele mai puternice companii din Emiratele Arabe Unite, printre care Al Dahra, Mubadala, IHC/Abu Dhabi Ports și ADNOC cu care a convenit dezvoltarea unor proiecte majore de investiții in Romania.

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Qatar, susține, miercuri, ca sunt in analiza proiecte in valoare de peste 15 miliarde de euro și ca iși dorește ca Romania sa fie poarta de investiții a statului Qatar in UE.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere cu directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, aflat in vizita oficiala in Romania. Premierul Marcel Ciolacu a primit vizita in Romania a directorului general al Agenției Internaționale…

- In cadrul ședinței de Guvern se vor semna documentele pentru finanțarea celei mai așteptate autostrazi din Romania, Autostrada Moldovei A7. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se vine cu o finanțare de 600 de euro pentru Autostrada Moldovei și cu 550 de milioane de euro pentru a se finaliza centura…

- Doua proiecte de infrastructura, care aparțin Universitații de Vest din Timișoara, primesc bani europeni, prin PNRR dar și finanțare din fondul pentru Modernizare al Ministerului Energiei. In urma unor evaluari, UVT a primit vestea ca un camin, care ar urma sa fie construit in Ghiroda, dar și o centrala…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit, marți, cu o promisiune pentru investitorii straini. Șeful Executivului a precizat ca nu vor fi marite taxele! Marcel Ciolacu, premierul Romaniei , a declarat marti ca vine cu o promisiune in fata investitorilor straini, si anume ca nu se maresc taxele nu se va iesi…