- Louis Munteanu, autorul golurilor Farului la meciul cu Rapid, spera sa fie si in acest sezon golgeterul play-off-ului, iar echipa sa sa se califice in cupele europene, potrivit news.ro „Noi nu mai avem presiune dar asta nu inseamna ca ne vom da la o parte. A fost o seara perfecta! Ambele pase au…

- Farul Constanța debuteaza in play off, vineri seara, in Giulești, impotriva Rapidului. Obiectivul campioanei Romaniei din sezonul trecut este de a juca in cupele europene, dupa cum a precizat managerul Farului, Gheorghe Hagi, in cadrul conferinței de presa, de miercuri. „Obiectivul nostru este sa incercam…

- Gica Hagi, managerul Farului, i-a transmis un mesaj Simonei Halep (32 de ani), dupa ce sportiva din Constanța a caștigat la TAS procesul de dopaj in care a fost implicata. Suspendarea Simonei Halep a fost redusa de la 4 ani la 9 luni. TAS a considerat ca ea a fost contaminata cu roxadustat, o substanța…

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Dinamo a reușit cea mai importanta victorie a sezonului. A invins campioana Farul, 2-0, chiar pe terenul trupei lui Gica Hagi. Trupa lui Zeljko Kopic a avut o prestație solida pe faza defensiva și a dat lovitura in minutul 30, dupa o faza fixa de Milanov, care a trimis excelent catre Velkovski. Iata…

- Cluburile sud-africane de rugby Bulls Pretoria si Stormers Cape Town, angrenate in Cupa Campionilor, respectiv Sharks Durban, participanta in Cupa Challenge, vor putea disputa meciurile din optimile de finala si din sferturi pe teren propriu, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres.In Cupa Campionilor,…

- Vicecampioana CSM Oradea a disputat marti, in deplasare, meciul cu numarul 100 din cupele europene, cu liderul din Germania, Niners Chemnitz, scor 101-98 (51-40, 89-89), in etapa a V-a din grupa N a FIBA Europe Cup, faza Top 16.CSM Oradea, calificata pentru a cincea oara consecutiv in faza a doua…