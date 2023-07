Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru știe cum sa se bucure de compania persoanelor dragi din viața ei. Spunem asta pentru ca asistenta TV a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios, in timp ce luau masa la un restaurant din Capitala.

- O femeie de 49 de ani din Huedin a decis sa-și puna capat zilelor in aceasta dimineața, aruncandu-se in gol de la etajul 4 al blocului in care locuia. femeia suferea de depresie, din cauza unor probleme la locul de munca. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața…

- CSM Unirea Alba Iulia și antrenorul Stelian Gherman – reunire pentru Liga 2: „Suntem in cautari” Antrenorul Stelian Gherman iși incepe mandatul la divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia cu gandul la atacarea promovarii in Liga 2. Luni, 17 iulie, dimineața, la Stadionul „Cetate”, echipierii „alb-negri”…

- “Knocker-uppers” din East London, platiți sa arunce mazare in geamuri pentru a trezi pe cei somnoroși, astfel incat sa nu-și piarda slujbele. Mary Smith, o celebra “knocker-upper” din estul Londrei, sufla mazare uscata printr-un tub. Ea percepea șase pence pe saptamana pentru serviciul ei de aruncat…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10:00, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru cautarea și salvarea unei persoane posibil inecate in raul... The post Pompierii cauta de dimineața o persoana disparuta in Mureș in zona pasarelei appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- In urma cu cațiva ani, emblema Pro TV avea 64 de kilograme. Nu arata deloc rau, insa și-a dorit sa faca o schimbare din acest punct de vedere. A reușit sa dea jos aproape zece kilograme. Afla in randurile de mai jos care sunt alimentele la care Andreea Esca a renunțat pentru a slabi. Așa […] The post…

- Un barbat de 37 de ani din Timisoara, cadru militar, care ameninta de joi dimineata ca se va arunca pe fereastra de la etajul 7 al unui bloc din municipiu, nu a renuntat la acest gest nici peste noapte. Vineri dimineata, el sta in continuare pe pervazul geamului, iar negocierile pentru a-l determina…

- In ultimii ani, Sorin Brotnei a aparut tot mai rar in lumina reflectoarelor, iar atunci cand este in public nu trece neobservat. Spunem asta pentru ca artistul are pe cine se baza, chiar și atunci cand soția lui nu este prin preajma.