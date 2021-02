E alertă în Sănătate. Un medic vaccinat a murit din cauza COVID-19. Avea doar 36 de ani Lui Barton Williams i se administrase ambele doze de vaccin fara sa stie ca fusese infectat. Barna critica bugetul mic alocat Educației de Guvernul Dancila. Acum, Guvernul Cițu a alocat 2,5% Educației Barton Williams in varsta de 36 de ani, era chirurg ortoped la un spital din America. Nu stia ca fusese infectat si la fel ca celelalte cadre medicale, s-a vaccinat. A facut un test PCR la spital care a iesit negativ. Anunț oficial: Numarul vaccinaților anti-COVID l-a depașit pe cel al infectaților La distanta de trei saptamani de la doza de rapel s-a internat si la trei zile de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

