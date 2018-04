Dupa zilele libere de 1 Mai, urmeaza alte doua minivacante in urmatoarea luna

Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala si-a pierdut din elanul de zilele trecute. Euro si dolarul s-au apreciat in comparatie cu leul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6530 de lei/unitate, cu 0,10% mai mult fata de sedinta de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la…

- Moneda nationala s-a depreciat, joi, dupa ce doua zile la rand crescuse in comparatie cu euro si dolarul. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4.6617 de lei/unitate, cu 0,04% mai mult fata de sedinta de miercuri. Si dolarul american creste, fiind cotat de BNR la 3,7766…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un proiect prin care bugetarii sa aiba liber si in ziua de 30 aprilie pentru a face legatura dintre weekend si ziua de 1 mai, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Guvernantii discuta ca data de 30 aprilie, care pica in ziua de luni,…

- Zeci de romani au ramas blocati pe Aeroportul Ciampino din Roma, in prima zi de Paste, dupa ce cursa RyanAir care trebuia sa ii aduca acasa a fost anulata. Oamenii spun ca au fost reprogramati pentru curse de miercuri, joi sau vineri, insa compania s-a oferit sa le achite doar o noapte de…

- Sahara, cel mai mare desert din lume, a crescut in dimensiune cu aproximativ 10% din 1920, avertizeaza oamenii de stiinta. Si lucrurile nu se vor opri aici. Desi oamenii de stiinta de la Universitatea din Maryland, SUA, au monitorizat si analizat doar acest desert, cel mai probabil situatia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea prin care ziua de Vinerea Mare devine sarbatoare legala nelucratoare. "Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de sarbatoare…

- Cei care lucreaza de acasa vor avea aceleasi drepturi pe care le au si colegii care merg la sediul firmei, iar daca au nevoie de acte sau alte materiale de la birou, angajatorul va plati transportul, potrivit unei noi legi, inspirate din practica japoneza. Astfel, munca la distanta a fost…

- Sapte soldati turci au fost ucisi sambata in nordul Siriei, dintre care cinci in atacul asupra unui tanc, in cursul operatiunii contra unei militii kurde considerate "terorista" de catre Ankara, dar aliata a Statelor Unite, a anuntat armata turca. Ziua de sambata este cea mai sangeroasa pentru…