- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca in bugetul educatiei pentru anul trecut a fost prevazuta suma de 32 de milioane de lei pentru amenajarea de toalete in unitatile didactice, iar din acesti bani o suma considerabila nu a fost folosita, fapt pe care ministrul il catalogheaza drept "trist".…

- Ți se face pielea de gaina. Drama familiei bebelușului inecat la botezul din Suceava face inconjorul internetului. Care este adevarul nebanuit despre preotul din Suceva, cercetat pentru omor din culpa. Ce scoate la iveala marturia unui enoriaș in cazul pruncului mort dupa botez. Ce spune suceveanul…

- Pe 31 ianuarie a avut loc Romanian Music Export Online, un eveniment dezvoltat de Romanian Music Export (RME), primul program romanesc din zona antreprenoriala care iși asuma misiunea de promovare și de export muzical pentru artiștii romani la nivel european, Cele 8 panel-uri de discuție live și inregistrate…

- Gașca Psihodrom a lansat un nou videoclip extras din compilația sonora lansata la sfarșitul anului trecut ce cuprinde 12 compoziții semnate de diverși artiști locali și nu numai, de aceasta data melomanii putandu-se bucura de piesa The Hive semnata Laniard. Colectivul care funcționeaza sub numele de…

- Inspectoratul Școlar Județean Dolj organizeaza o noua ședința publica pentru a repartiza cadrelor didcatice posturi vacantate pe parcursul acestui an școlar. Acestea vor fi repartizate astazi, incepand cu ora 10.00, in amfiteatrul ISJ Dolj. Sunt disopinibile 19 norme și fracțiuni de norma pe diverse…

- Catalin Moroșanu face parte din echipa Faimoșilor la „SurvivorRomania 2021”. Luptatorul a declarat ca este pregatit pentru o noua provocare,dupa ce in trecut a participat la reality show-ul numit „Sunt celebru, scoate-ma de aici”,competiție pe care a și caștigat-o. De asemenea, el a participat la Fermavedetelor,…

- Dani Mocanu e deja istorie, caci artistul de manele a renunțat complet la muzica incepand cu data de 1 ianuarie! Cantarețul și-a lansat ultimul proiect pe 31 decembrie 2020, iar de acum a luat calea Bisericii! Cum au reacționat fanii, dupa ce artistul a spus ”adio” muzicii!

- Pandemia a facut mii de victime, in randul angajaților din mediul privat. In decembrie 2020 fața de decembrie 2019 numarul efectiv de angajați cu norma intreaga a scazut cu 3.542 de persoane. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Dolj, in decembrie 2020 sunt inregistrate…