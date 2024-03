Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta din Romania care s-a transformat total dupa ce și-a facut operație estetica. Anisia Gafton, fosta caștigatoare de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”, și-a lasat fanii masca, dupa ce a postat cateva imagini cu ea pe rețelele de socializare. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbari majore…

- Dorian Popa a fost invitat la podcastul lui Teo Trandafir, unde a izbucnit in lacrimi. Celebrul artist a vorbit despre desparțirea de Claudia Iosif, dar și despre credința.Puțini sunt cei care știu ca Dorian Popa are o latura sensibila. „Barbatul cu inima”de leu” are curajul sa-și recunoasca greșelile.…

- Iulia Vantur și Salman Khan traiesc o adevarata poveste de dragoste. Cei doi sunt un cuplu de mai bine de 10 ani, cu fani din toate colțurile lumii. Multa lume nu știe ce diferența de varsta este intre cei doi, de fapt. Ce diferența de varsta este intre Iulia Vantur și Salman Khan Frumoasa romanca și…

- Anca Serea e mandra de David, fiul ei cel mare, care are o relație stabila. Vedeta a recunoscut ca a cunoscut-o pe partenera fiului ei, ba mai mult chiar, ține legatura și cu parinții ei. Anca Serea e mama a șase copii. David și Sarah sunt rodul iubirii dintre vedeta și omul de afaceri Filip Poplingher,…

- Ultimele zile ale anului sunt dedicate analizei și dorințelor pe care ne dorim sa le transformam in realitate in urmatoarele 12 luni. Mai sincera ca niciodata, Gina Pistol a dezvaluit care este planul important pe care il are in 2024. Vedeta a apelat chiar la ajutorul admiratorilor sai. Un an de neuitat…

- Puya, in varsta de 44 de ani, este casatorit cu Mellisa din 2011 și au impreuna trei fete. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar in urma cu ceva timp, aceștia au participat impreuna la America Express. Puya este un familist convins și un om care pune mai presus decat orice familia.…

- In aceasta seara, de la ora 21:30, incepe ultima editie Sariți de pe fix! a primului sezon. Mira și Emil Rengle sunt cei doi invitați speciali care au acceptat invitația lui Cabral de a se distra in ultima ediție din acest sezon a celui mai nebun show de divertisment: Sariți de pe fix!. Anisia Gafton,…

- Iulia Albu și Mike au recunoscut ca au trecut printr-o scurta desparțire, dupa ce s-au intors de la filmarile pentru America Express. Recent, cei doi au vorbit despre perioada in care au stat separați și au oferit detalii picante despre modul in care s-au impacat. Ce au dezvaluit!