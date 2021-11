Telekom Romania Mobile Communications S.A. anunța, in primul raport financiar emis dupa separarea de Telekom Romania Communications S.A., o creștere cu 7,1% a bazei de abonați in al treilea trimestru al anului, comparativ cu aceeași perioada din 2020, un segment de clienți vital din punct de vedere strategic. Acesta a fost cel de-al șaselea trimestru consecutiv de creștere a bazei de abonați. Astfel, la 30 septembrie 2021, Telekom Romania Mobile Communications S.A. (TKRM) inregistra 1,72 milioane de abonați, in timp ce numarul total de clienți (abonamente și cartele reincarcabile) a ajuns la 3,602…