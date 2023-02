Stiri pe aceeasi tema

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de "slaba calitate" si care le provoaca pierderi.

- Un grup de sase state din Europa de Est, in frunte cu Polonia, au cerut Comisiei Europene sa adopte masuri, inclusiv despagubiri pentru fermieri, in contextul in care exista o supraoferta de cereale creata de importurile ieftine din Ucraina, care a redus cererea pentru produsele locale si a declansat…

- Eurodeputatul clujean, care este vicepreședintele Comisiei pentru agricultura și dezvoltare regionala (AGRI), susține ca fermierii romani au suferit pierderi cu peste 20% mai mari decat media Uniunii Europene din cauza razboiului de la granița.

- Seful politiei poloneze, Jaroslaw Szymczyk, a fost spitalizat pentru rani minore provocate de explozia unui cadou primit de la un inalt responsabil ucrainean, a anuntat joi Ministerul polonez de Interne, potrivit agențiilor de presa AFP si DPA, citate de Agerpres . „Ieri (miercuri, n.r.) a avut loc…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) UE trebuie sa iși revizuiasca acordul de liber schimb cu Ucraina și sa introduca restricții de import pentru unele produse alimentare, a declarat miercuri comisarul pentru agricultura Janusz Wojciechowski in fața membrilor parlamentului polonez. Comentariile comisarului polonez…

- Erdogan este unul dintre artizanii acordului semnat in iulie, la Istanbul, intre Rusia si Ucraina, sub egida ONU, ce a permis exportul a aproape 11 milioane de tone de cereale, dar care expira vineri.