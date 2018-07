Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Raluca Olaru si francezul Fabrice Martin a fost eliminata, luni, in turul doi al probei de dublu mixt de la Wimbledon, al treilea Grand Slam al anului, informeaza news.ro.Raluca Olaru si Fabrice Martin au fost invinsi de cuplul Nikola Mektic/Hao-Ching Chan (Croatia/Taiwan),…

- Perechea formata din Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-a calificat în sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, dupa 7-6 (5), 6-4 cu cuplul Andreja Klepac (Slovenia)/Maria

- Perechea formata din Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-a calificat in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Grand Slam al anului, dupa 7-6 (5), 6-4 cu cuplul Andreja Klepac (Slovenia)/Maria Jose Martinez Sanchez (Span

- Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon au anunâat programul primei zile a competiției, care debuteaza luni, 2 iulie.Totuși, Simona Halep, numarul 1 mondial și principala favorita pentru câștigarea titlului, va intra pe teren abia marți, 3 iulie. Prima sa adversara…

- Pentru prezenta in finala, cele doua vor fi recompensate cu 26.000 de dolari si 305 de puncte in clasamentul WTA. "N-am fost intr-o forma buna azi, sunt chiar socata de felul in care am putut sa joc. Ii multumesc Irinei ca a jucat alaturi de mine saptamana aceasta", a spus Mihaela Buzarnescu.…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie),...

- Perechea Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in optimile probei de dublu de la Roland Garros, primul turneu de Grand Slam al anului. Bara si Buzarnescu le-au invins pe favoritele 4, taiwaneza Latisha Chan si americanca Bethanie Mattek-Sands, scor 2-6, 6-3, 6-3. Meciul a durat doua…

- Simona Halep, campioana la ultimele doua editii de la Madrid, se va duela cu belgianca Elise Mertens, intr o partida care va incepe in jurul orei 14:30, potrivit gsp.ro.Halep, care a trecut in primul tur de Ekaterina Makarova, scor 6 1, 6 0, nu s a mai intalnit niciodata in circuit cu Elise Mertens.Simona…