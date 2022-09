După Lecturile Maiakovski, poet reținut, bătut, violat Rusia, de cand cu mobilizarea sunata de Vladimir Putin, fierbe. La foc cand mai mocnit, cand mai mare. Pe 25 septembrie, poetul și activistul rus Artem Kamardin a participat la Lecturile Maiakovski – Serile de poezie, eveniment organizat la monumentul poetului Vladimir Maiakovski din Piața Triumfalnaia din Moscova. La aceasta acțiune, care s-a desfașurat sub firmamentul „antimobilizare”, și conform imaginilor video postate de canalul de Telegram 112, Kamardin a citit cateva strofe din versurile sale. E clar ca impotriva mobilizarii pentru razboi și a razboiului. Atunci, cu recitarea, n-a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

