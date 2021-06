Stiri pe aceeasi tema

- Francezii voteaza duminica in primul tur al alegerilor regionale, un scrutin cu aspecte de repetitie generala cu mai putin de un an inainte de alegerile prezidentiale si care ar putea duce la preluarea de catre extrema dreapta a mai multor teritorii, relateaza AFP. Criza COVID a umbrit in mare masura…

- Mai multi politicieni au salutat revenirea atacantului echipei Real Madrid Karim Benzema in nationala Frantei. Insa senatorul Stephane Ravier a facut un comentariu jignitor la adresa jucatorului, numindu-l "francez de hartie", expresie considerata rasista in Hexagon, potrivit news.ro. "Karim…

- Conservatorii francezi au fost aruncați într-o criza dupa ce un președinte regional a rupt rândurile pentru a forma o alianța cu partidul președintelui Emmanuel Macron, relateaza Politico.Renaud Muselier, președintele regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, va candida pentru…

- Cel mai mare stadion al Frantei, Stade de France, s-a transformat intr-un centru major de vaccinare. Pentru cel putin sase luni, timp in care vor fi administrate, saptaminal, aproximativ 10.000 de doze de vaccin de la Pfizer si Moderna. Emblematica arena construita pentru Campionatul Mondial din 1998…

- Sefa extremei-drepte din Franta, Marine Le Pen, a confirmat plecarea de la conducerea partidului Adunarea Nationala (RN, fostul Front National), care ar putea avea loc dupa incheierea verii, in vederea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP. Citește și: Marcel…

- Țarile europene au pareri diferite fața de ce înseamna suveranitatea naționala și puterea Europei într-un epoca dominata de terorism, crize sanitare și ascensiunea la putere a dreptei. Aceasta este principala concluzie a unui studiu realizat de Ipsos în colaborare cu Fundația Jean…