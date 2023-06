Ortodocsii și greco-catolicii sarbatoresc, duminica, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli, cunoscuta in popor drept Duminica Mare sau Rusaliile, ocazie cu care se incheie ciclul pascal: Invierea, Inaltarea si Pogorarea Duhului Sfant. In unele zone, oamenii isi impodobesc casele si gospodariile cu ramuri de tei, nuc, plop sau stejar, pentru a alunga raul […] The post Duminica Mare sau Rusaliile. Ortodocșii sarbatoresc Pogorarea Sfantului Duh peste sfintii apostoli appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .