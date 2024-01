Sarah Ferguson, Ducesa de York, a fost diagnosticata cu cancer de piele, la doar sase luni dupa ce a fost tratata pentru cancer de san. Ea a fost diagnosticata cu melanom malign, o forma de cancer de piele, dupa ce i-au fost extirpate mai multe alunite – una dintre acestea dovedindu-se a fi canceroasa, relateaza SkyNews. Un purtator de cuvant al ducesei a declarat ca aceasta ramane „intr-o stare de spirit buna”, in ciuda diagnosticului. Ducesa, care are 64 de ani, urmeaza sa fie supusa unor investigatii suplimentare pentru a se asigura ca acest cancer a fost depistat in stadii incipiente, a adaugat…