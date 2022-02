Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a, care duminica marcheaza sapte decenii de cand este pe tronul Marii Britanii, a anuntat ca doreste ca ducesa de Cornwall, Camilla, sa aiba titlu de „regina" atunci cand mostenitorul Coroanei, printul Charles, va deveni rege. Intr-un mesaj care marcheaza cea de-a 70-a aniversare a…

- Documente recent declasificate dezvaluie ca Palatul Buckingham a considerat la funeraliile printesei Diana ca versiunea cantecului „Candle In The Wind" este „prea sentimentala" si a fost nevoie de interventia decanului de la Westminster pentru ca melodia sa fie inclusa in ceremonie. „Prea sentimmentala",…

- Printul Charles si sotia lui, Camila, ducesa de Cornwall, vor petrece Craciunul alaturi de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Castelul Windsor, a anuntat joi purtatorul de cuvant de la Clarence House, resedinta oficiala a printului de Wales, informeaza DPA. Suverana va petrece in…