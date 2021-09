Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul timișorean de „world music“ Nadayana a lansat un videoclip live filmat in cadrul unui festival care a avut loc in cursul acestei veri in orașul Kiev, melodia avand parte de o serie de reacții pozitive din partea melomanilor din intreaga lume. Nadayana este un proiect de world-music contemporan…

- The Hidden Jester a lansat un videoclip care anunța apariția unui nou material discografic, piesa „Devil in my Head” fiind prima compoziție care s-a nascut in urma noii componențe a acestei trupe, alcatuite din Cristian Tuca, Alin Craciunescu, Richard Ebner și Robert Simon. Proiectul muzical The Hidden…

- Colaborarea dintre Glorya și Balkan a trecut la un alt nivel și iata ca cei doi artiști au parte de o noua piesa la care au lucrat cu drag și pentru care au filmat și un videoclip interesant. Noua melodie se numește “Spune Ceva” iar cei doi artiști ne-au spus mai multe detalii despre lucrul la acest…

- In doua zile, Cleopatra Stratan, fetița-fenomen care ne-a incantat cu celebra piesa „Ghița”, va imbraca rochia de mireasa și va trai, real, cel mai frumos vis al ei. Cleopatra Stratan și Edward Sanda se vor casatori pe 14 august, potrivit click.ro. Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani)…

- Trupa timișoreana The Case a lansat un nou single numit „Monster”, piesa fiind cel de-al treilea single dintr-o serie de cinci melodii mixate și masterizate de Adam Whittaker, cunoscut pentru colaborari cu formații precum The Damned, Starsailor, Doves sau Kate. Formația si-a facut debutul in primavara…

- Melomanii autohtoni au parte de o frumoasa surpriza sub genericul Next Level Family, un proiect care a lansat melodia „Next Level“, piesa avand parte și de o apariție pe vinil și un videoclip lansat azi. Next Level Family e un proiect muzical care a pornit dintr-o prietenie frumoasa și din pasiunea…

- Formația maghiara Canarro revine in Timișoara, pentru un concert special care le va oferi melomanilor o seara plina de manouche swing și gypsy jazz, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Orchestra Canarro a aparut in anul 2002 la Budapesta, ca o declarație muzicala aparte…