Dublă cetățenie pentru ucrainenii din diaspora și luptătorii străini Președintele Volodimir Zelenski a anunțat ca va oferi dubla cetațenie ucrainenilor din diaspora și luptatorilor straini. Anunțul a fost facut de Ziua Unitații ucrainene, cand președintele a anunțat ca va modifica Legea fundamantala a țarii pentru a permite cetațenia multipla. Acest proiect de lege ar permite luptatorilor straini și etnicilor ucraineni din afara țarii sa dețina pașapoarte ucrainene, fara a renunța la alta cetațenie, scrie Reuters . Zelenski a facut o mica mențiune și a precizat ca legea nu se va aplica „cetațenilor țarii agresoare”, trimitere la cetațenii ruși. „Astazi prezint… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

