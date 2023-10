Stiri pe aceeasi tema

- Programul, ajuns la a XV-a ediție, pune la dispoziția ONG-urilor un buget de 400.000 de lei care poate fi accesat pentru a finanța proiecte de terapie emoționala și intervenții psihosociale. In cadrul unui eveniment organizat la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București (UMFCD),…

- Primaria Alba Iulia organizeaza, in perioada 7-8 octombrie 2023, TARGUL TOAMNEI, un eveniment care vine in sprijinul producatorilor din zona și ii invita sa iși expuna produsele, in mod gratuit. Inceputul lunii octombrie aduce miros și gust de toamna romaneasca in Cetatea Alba Carolina. Din dorința…

- Medika TV, post intrat in portofoliul Grupului Clever Media, va fi relansat luni. In prima editie a emisiunii „Sistemul Medikal”, moderata de Eugenia Foarfeca, invitat va fi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, de la ora 20.00, potrivit news.ro.Singura televiziune medicala din Romania va oferi…

- Sportivii amatori sau profesioniști sunt așteptați sa fie 1 cu sportul, 1 cu natura și comunitatea la probele de concurs deja consacrate (MTB: 22 km și 33 km și Trail Run: 12 km și 22 km), ultimele locuri fiind disponibile la https://maratonulolteniei.ro/inscriere/. ...

- Formația lui Adrian Mutu, Neftchi Baku, primește diseara, de la ora 19:00, vizita celor de la Sabail, intr-o partida din runda secunda a noului sezon din campionatul din Azerbaidjan. Partida nu va fi televizata in Romania, dar va fi live pe GSP.ro. ...

- O tanara insarcinata a intrat marți dimineața, in jurul orei 11:00, in bijuteria „Zain” de pe strada Mețianu, impreuna cu un barbat, aratandu-se interesata sa... The post VIDEO | Furt dintr-o bijuterie de pe Mețianu. Hoața, o femeie insarcinata, face parte dintr-un grup organizat care acționeaza in…

- Prima ediție a concursului de robotica “Looking for the New Shakey”, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei și-a anunțat caștigatorii in cadrul unui eveniment organizat in sala Centenar a Teatrului Metropol

- In apropierea localitatii maghiare Kiszombor din imediata apropiere a granitei cu Romania, intr-un lan de porumb de cinci hectare a fost realizat un labirint de... The post O noua ediție a concursului „Kukorica-Utveszto” se deschide langa granita cu Romania, la Kiszombor. Labirintul in lan de porumb…