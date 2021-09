Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENT| Comuna Sohodol intra in SCENARIUL GALBEN, in urma incidenței mari de infectare COVID. Hotararea CJSU ALBA DOCUMENT| Comuna Sohodol intra in SCENARIUL GALBEN, in urma incidenței mari de infectare COVID. Hotararea CJSU ALBA Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a dispus trecerea in scenariul…

- Solicitarea este transmisa de Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Mavromati catre Prefectura Botoșani pentru ca destinația finala sa fie Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU).

- Convoiul format din cei peste 100 de pompieri salvatori care au plecat din Romania pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a ajuns in Atena, informeaza, sambata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, ofiterii responsabili romani…

- Alerta uriașa la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența din București, acolo unde a avut loc o puternica explozie cu victime. Din pacate, un barbat care se afla in zona a suferit arsuri pe 25% din suprafața corpului, fiind transportat de urgența la Spitalul Floreasca. Cum a avut loc tragedia…

- Este vorba despre cei doi barbați internati vineri la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”. Unul dintre ei are 54 de ani și arsuri de gradul II și III pe 70% din corp, iar celalalt, 43 de ani, și arsuri la nivelul cailor respiratorii și pe 55% din suprafața corporala, de gradul II și III.”In acest moment, exista…

- Unul dintre cei doi angajați ai Petromidia, raniți in timpul exploziei de la rafinarie, a murit, anunța, marți, reprezentanții companiei. Este al doilea deces dupa explozia urmata de incendiul de la Rafinaria din Navodari. Intr-un comunicat de presa, compania KMG International anunta ca unul dintre…

- In total, pana in acest moment, in exploziile produse la Rafinaria Petromidia au fost raportate urmatoarele victime: 1 cu arsuri pe 45% din suprafața corpului transportata cu elicopterul SMURD la spital, 1 cu arsuri la nivelul feței transportata la spital, 1 cu traumatism membru inferior, 1 cu traumatism…

- Doi dintre raniții de la Petromidia vor fi transportați la Spitalul Floreasca. Aceștia au arsuri pe 40%, respectiv 35% din suprafața corpului. Alte doua victime au primit ingrijiri la Spitalul Județean Constanța, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. „Centrul Operativ pentru Situații…