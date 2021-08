Stiri pe aceeasi tema

- Podul de pe strada Ana Ipatescu din municipiul Targu Jiu risca sa se prabuseasca, dupa ce unul dintre trotuare s-a dislocat ca urmare a trepidatiilor produse de autovehiculele de mare tonaj, potrivit news.ro. Autoritatile locale au instituit restrictii privind circulatia pe pod, iar Comitetul…

- Prima misiune a pompierilor care au plecat in Grecia pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a inceput duminica dimineata, in zona Spathari, in prima faza fiind prezenti 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne. Lor li se…

- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza incendiilor violente morților din Grecia se ridica sambata la doua, printre care și președintele Camerei de Industrie și Comerț din Atena, Konstantinos Michalos, informeaza Euronews . Pompierii salvatori romani au participat, sambata dimineața,…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs vineri la o instalatie de la Rafinaria Petromidia din Navodari, in urma careia a fost activat Planul Rosu de Interventie. Localnicii au fost alertati prin mesaj RO-ALERT despre degajarile mari de fum. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea informeaza…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a precizat ca Spitalului de copii ''Sfanta Maria'' din Iasi are aviz de securitate la incendiu, iar cauzele producerii acestuia sunt in curs de stabilire. ''Astazi, 22...

- Este incendiu marți seara la un pavilion administrativ din secția ATI a spitalului Sfanta Maria din Iași. Au fost evacuate 12 persoane. Potrivit Ministerului Sanatații, nu au fost raportate victime.

- UPDATE – Cautarile pentru gasirea adolescentei care s-ar fi aruncat luni in Dunare au fost sistate, dupa ce un echipaj de politie a gasit fata in zona centrala a municipiului Galati, alarma dovedindu-se falsa, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati,…

- Un microbuz cu 17 pasageri ucraineni s-a ciocnit de un TIR, luni dimineața, pe autostrada A1, la granița Romaniei cu Ungaria, langa Vama Nadlac. In urma impactului, un calator a fost declarat decedat, in timp ce alte 16 au ajuns de urgența la spitalul clinic Județean din Arad, relateaza Agerpres.Microbuzul,…