DSU: 14 localităţi din nouă judeţe afectate de efectele fenomenelor hidrometeorologice Un numar de 14 localitati din noua judete - Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj, Caras-Severin, Dambovita, Hunedoara, Maramures, Salaj si Timis - au fost afectate, sambata, de efectele fenomenelor hidrometeorologice. Potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta, aici se intervine pentru evacuarea apei din 295 de gospodarii, sase curti, 12 beciuri/subsoluri, un pod si un podet, cat si pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil. "Traficul rutier este restrictionat pe un drum national (DN 1R/Cluj), un drum judetean (DJ 182C/Maramures) si blocat pe doua drumuri judetene (DJ 706A si DJ 706B/Hunedoara).… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, din cauza precipitațiilor abundente, 25 de case, 346 de curți, 73 de beciuri și subsoluri, precum și 11 strazi din 16 județe ale țarii, au anunțat, vineri dimineața, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), potrivit Mediafax.Potrivit…

- Cei cinci inculpatiau fost trimisi in judecata in stare de libertate pentru evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la aceasta infractiune. Doar unul dintre ei a recunoscut faptele si urmeaza sa fie judecat dupa procedura simplificata. "Inculpatul cetatean ungar, in calitate de…

- Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures sunt judetele care au fost afectate cel mai mult, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza joi dimineata ca, in cursul zilei de miercuri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor…

- In cursul zilei de ieri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor abundente, pompierii au actionat pentru evacuarea apei din peste 500 de case, curti sau beciuri. Traficul rutier a fost temporar afectat pe 5 drumuri nationale (DN 1A intersectie cu DNCB/B-IF, DN 57B/CS, DN 16/MS, DN 22D si DN 22A/MS)…

- Arad, Bihor, Dambovita, Harghita, Hunedoara si Maramures sunt judetele care au fost afectate cel mai mult, in ultimele 24 de ore, de ploile torentiale. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta informeaza joi dimineata ca, in cursul zilei de miercuri si pe timpul noptii, din cauza precipitatiilor…

- Pompierii militari au actionat, in ultimele 24 ore, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si de vremea rea in zece localitati din opt judete, interventiile vizand scoaterea apei din sute de gospodarii inundate, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, noi atentionari nowcasting Cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in localitati din zece judete. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis si Hunedoara se vor semnala frecvent: grindina…