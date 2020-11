DSP Iași a rămas fără șoferi pentru misiunile de prelevare a probelor de la suspecții de COVID-19 Direcția de Sanatate Publica Iași a ramas in pana de șoferi pentru misiunile de prelevare a probelor de la pacienți suspecți de COVID-19. Pana acum, patru mașini mergeau in timpul saptamanii pentru a preleva probe. Aceste mașini erau puse la dispoziție de Consiliul Județean, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului cu inca o mașina și ISU. Mașinile nu puteau merge la prelevari decat in weekend, fiind zilnic in teritoriu. Acest lucru era suficient, intrucat erau doar 30-50 de solicitari pe zi. Dar in ultima saptamana, acest numar a crescut la peste 100. Tocmai de aceea, DSP… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

