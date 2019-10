Drumul Oradea – Fughiu, în stadiu de balast Alternativa la DN 1 pentru traficul ușor a ajuns, acum, la faza de balast, cu majoritatea zidurilor de sprijin realizate deja. Sunt, totuși, slabe șanse ca drumul Oradea – Fughiu, printre casele din Podgoria, sa poata fi terminat și dat in folosința la stadiul de asfalt in acest an. „Drumul este la faza de balast, pe toata suprafata de 3,6 km se poate circula pe el. Din cei 3,6 km, pe 2,5 km sunt deja cu borduri, deci mai avem 1 km de bordurat. Podetele importante, cel de la intrare din Oradea spre Fughiu si celalalt, dinspre Osorhei, sunt gata. Mai trebuie facute niste ziduri de sprijin,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia publica locala calaraseana sprijina orice implicare sociala care inseamna investitii private in infrastructura scolara!Totodata, Primaria Municipiului Calarasi, prin primarul Daniel Stefan Dragulin si aparatul de specialitate, sprijina respectarea legii si gasirea unor solutii legale,…

- Prelungirea drumului expres cu portiunea care iese din Calea Bihorului si da in giratia de la Real, spre Biharia, a ajuns in faza primului strat de asfalt intr-unul dintre capete, respectiv in disensiuni pe pretul componentelor prefabricate, la capatul celalalt. „A inceput turnarea…

- Doua școli din Iași nu se vor deschide pe 9 septembrie, din cauza unei dispute in Consiliul Local. Constructorul care efectueaza lucrarile de reabilitare a oprit lucrul pentru ca nu și-a primit banii. Fonduri exista, dar nu pot fi virați pentru ca nu s-a votat bugetul comunei. In aceste condiții, 150…

- A treia proba scrisa din sesiunea de toamna a bacalaureatului s-a desfașurat astazi, 26 august. Liceenii au susținut lucrari la disciplinele alese in funcție de profil și specializare. Nici un elev din Neamț nu a fost eliminat din examen pentru frauda, din cei 464 care s-au prezentat la clase, din totalul…

- Pe o suprafața de 1083 mp, s-au realizat 23 de locuri de parcare cu dimensiunea de 5×2.5 m. „In cadrul lucrarilor au fost executate sapaturile și stratul de balast atat la accesul auto cat și la parcari, au fost montate bordurile, a fost reabilitat un podeț și au fost executate…

- La16 august, Moldovan National Youth Orchestra alaturi de Kaufland Moldova a adus tribut la Rezervația Naturala „Plaiul Fagului” tuturor celor care iși dedica viața pastrarii și menținerii echilibrului faunei și florei din Moldova. Susținuți de catre Agenția „Moldosilva” și Institutul de Cercetari și…