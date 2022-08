Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a criticat faptul ca Executivul s-a imprumutat cu 5 miliarde de lei intr-o singura zi prin titluri de stat. „In propunerea de rectificare publicata ieri vedem cum la Ministerul Energiei s-au cerut 30 de miliarde de lei (2,2% PIB) pentru acoperirea compensarii facturilor…

- „De azi, cresc taxele pentru cei care muncesc part-time sau pe cont propriu. Dupa ce PNL a promis in campanie ca nu va creste nicio taxa. Si tot astazi PNL si PSD au ajuns la 17.000 de noi angajati la stat. Socialismul cu epoleti baga mana adanc in buzunarul celor care muncesc onest ca sa aiba bani…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- Abandonul scolar se poate reduce prin programele after school, care trebuie sa se extinda la nivel national, a declarat, marti, vicepremierul Kelemen Hunor, la lansarea studiului "Romania cu un singur chip - partea a doua", organizat de Ambasada Sustenabilitatii in Romania, in parteneriat cu Departamentul…