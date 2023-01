Dronele rusești doborâte purtau un mesaj pentru ucraineni Forțele armate ucrainene anunța ca au doborat zeci de drone de proveniența iraniana lansate de Rusia dupa Anul Nou. Șeful Poliției din regiunea Kiev a publicat o fotografie a ceea ce susține ca este un fragment de la una dintre dronele doborate, pe care este inscripționat mesajul, scris in limba rusa, “La mulți ani!”. Ucrainenii din intreaga țara s-au trezit in aceasta dimineața dupa un alt val de atacuri aeriene rusești. La Kiev au sunat sirenele de avertizare de atac aerian dupa miezul nopții, iar din partea Armatei s-a transmis ca au fost doborate 32 de drone folosite de Rusia pentru a ataca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene anunța ca au doborat zeci de drone de proveniența iraniana lansate de Rusia dupa Anul Nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Fortele ruse au tras peste 1.000 de rachete care au vizat reteaua electrica a Ucrainei, care inca functioneaza in ciuda unor pagube majore, spune directorul executiv al operatorului de retea Ukrenergo. Un raport facut public de Politico arata ca Ucraina a folosit drone sovietice pe care le-a modificat…

- Bancile si LBMA sunt reticente in a spune cat de mult aur rusesc este pastrat in seifuri, dar dezvaluirile din partea fondurilor de investitii detinatoare de aur arata ca sute de tone s-au acumulat la Londra, Zurich si New York inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina in februarie. Cifrele de la unsprezece…

- Marți la pranz, pe intreg teritoriul Ucrainenei, au fost emise alerte de raid aerian, dar deocamdata nu au existat nici un fel de rapoarte privind noi atacuri rusesti cu rachete, relateaza Reuters și Agerpres . La Kiev totul este in regula, dar oficialii ucraineni au cerut populatiei maxima prudenta…

- O adevarata tragedie ar putea avea loc dupa ultima mișcare facuta de trupele lui Vladimir Putin. Potrivit ultimelor informații, trupele rusești au aruncat in aer podul Kakhovskaya, cel care traverseaza raul Dnipro și asigura legatura cu Hersonul. Tot in aceasta zona este construit și barajul strategic…

- 1.402 de militari ruși de rang superior au murit in razboi, de la data de 24 februarie, cand a fost declanșata invazia, pana la 1 noiembrie, a anunțat Biroul de Comunicare Strategica al Statului Major ucrainean, scrie Ukrainska Pravda . Cifra nu poate fi verificata din surse independente. Potrivit datelor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut declarații luni, la pranz, dupa demisia lui Vasile Dincu. Liderul social-democrat a transmis ca a crezut ca ”s-a depașit momentul” facand referire la declarațiile controversate ale lui Dincu referitor la o eventuala negociere a Ucrainei cu Rusia: ”Domnul Vasile…

- Rusia continua sa bombardeze cu furie Ucraina. Putin vrea sa se tina de cuvant si sa lase pana la iarna tara fara apa si curent. Deja, trei din 10 centrale electrice ucrainene au fost distruse, anunta Zelenski. Putin are, insa, si o mare problema. Trebuie sa explice poporului sau ce cauta deasupra unui…