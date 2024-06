Stiri pe aceeasi tema

- Patricia Maria Tig, principala favorita, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Focsani, dotat cu Trofeul ''Ion Tiriac'' si cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-0 de poloneza Ada Piestrzynska, informeaza AGERPRES.

- Perechea romano ucraineana Gabriela Ruse Marta Kostiuk s a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a trecut de Leylah Fernandez Canada Erin Routliffe Noua Zeelanda , favorite numarul 9, in doua seturi, 6 1, 6 4,…

- Tenismanul kazah Aleksandr Bublik, al doilea favorit, si rusul Pavel Kotov vor fi adversari in sferturile de finala ale turneului ATP 250 de la Lyon (Franta), dotat cu premii totale de 579.320 de euro, potrivit Agerpres.

- Irina Begu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ITF de la Wiesbaden, dupa ce a invins-o in trei seturi pe elvetianca Simona Waltert, cu 4-6, 6-1, 7-6. A sasea favorita a competiției din Germania, Irina Begu a avut nevoie de aproape trei ore de joc pentru a se califica. Irina Begu a fost…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse a fost invinsa de Caroline Garcia, a doua favorita, cu 6-3, 6-4, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, potrivit Agerpres.

- Britanica Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart, dupa ce a invins-o in doua seturi, cu 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova. Raducanu, al carei tata este roman, a obtinut cu aceasta ocazie al patrulea succes consecutiv, lucru pe care nu il mai reusise…

- Filip Cristian Jianu a ajuns miercuri la al 17-lea meci consecutiv fara infrangere, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Challenger de la Barletta (Italia). Tot miercuri, Nicholas David Ionel a trecut de turul secund al turneului similar de la Barcelona (Spania), potrivit mediafax.…

- CSM Focșani 2007 va juca astazi, de la ora 18:00, in Sala Atonio Alexe, cu CSM Oradea, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, ediția 2023-2024. In runda precedenta, focșanenii au eliminat, in deplasare, pe CSM Alexandria iar oradenii au trecut, tot in deplasare, de Universitatea Craiova. Cele doua…